Tchad : des programmes d'assainissement total et inclusif lancés pour 4 villes

Les programmes panafricains d'assainissement total et inclusif à l'échelle de la ville, et de réduction de l'eau non facturée ont été lancés mardi au Radisson Blu par l'association africaine de l'eau (AAE) avec l'appui de l'USAID et la fondation Bill et Mélinda Gates.



Quatre villes ont été choisies pour la mise en œuvre de ces programmes au Tchad. Il s'agit de N'Djamena, Kelo, Moundou et Koumra.



Le lancement a eu lieu en présence notamment du maire de la ville de N'Djamena, du directeur général du ministère de l'hydraulique, du directeur général adjoint de la Société tchadienne des eaux (STE), du directeur des programmes de AAE et des maires des communes des trois autres villes bénéficiaires.



Le directeur général adjoint de la STE, Oumar Ousmane Brahim, a indiqué que ce projet est un outil majeur de renforcement des capacités en Afrique subsaharienne. Il implique 21 sociétés de 19 pays africains pour trois ans.