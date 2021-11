Tchad : des recommandations formulées au pré-dialogue du Mayo Kebbi Ouest

Une centaine des participants au pré-forum de Pala, ont pris des résolutions en soutenant et encourageant le CMT pour la mise œuvre de la charte de la transition, la forme actuelle de « l'État unitaire fortement décentralisé », la création d'un Sénat pour renforcer la démocratie au Tchad. L’on souhaite une répartition équitable des ressources nationales et l'implication effective de tous les Tchadiens dans la gestion de la chose publique.



Les participants sont venus de par la province du Mayo Kebbi Ouest afin d'assister, du samedi 30 octobre au 1er novembre 2021, aux travaux du pré forum à Pala. C'est en vue du dialogue national inclusif qui se tiendra à Ndjamena que ces échanges sont organisés dans les provinces. C'est le secrétaire général de la province du Mayo Kebbi Ouest, Sadik Khatir Abdraman qui a ouvert et clôturé les travaux de ce pré forum de trois jours au Centre Culturel Nicodème (CCN) de Pala. Les participants ont échangé sur cinq thématiques qui portent dur l’accès sur la paix, la cohésion sociale et la réconciliation nationale, la forme de l'État, la constitution, la réforme institutionnelle et le processus électoral d'une part, et d'autre part, sur les droits humains et libertés fondamentales, les politiques publiques sectorielles et sur les questions sociétales.



Des propositions sont faites par les forces vives de la nation en vue de relever certains défis. Notamment au Conseil Militaire de Transition, d'assurer la sécurité des participants au dialogue national, de recourir au référendum pour l'adoption de la constitution, d'organiser les recensements général de la population avant les élections, de mettre à la disposition des forces de sécurité les moyens adéquats, de limiter le temps de séjour des administrateurs dans leurs postes à trois ans et 18 mois pour les forces de sécurité, de promouvoir des initiatives porteuses de développement en faveur de la jeunesse, de la femme et des personnes vulnérables, de réviser les instruments liés aux droits humains et aux libertés fondamentales pour la culture citoyenne et leur application, de créer une école de journalisme au Tchad.

Au Mayo Kebbi Ouest, la mission du CODNI est constituée de cinq membres, et dirigée par Mme Mayala Monique Ngaralbaye.