Tchad : des risques d'inondation cette année encore !

Il est à retenir que les inondations sont encore à redouter. "Le caractère globalement pluvieux attendu pour la saison des pluies 2023 dans les zones soudanienne et sahélienne du Tchad présage des risques élevés d'inondation", alerte Sakine Youssouf Botchomi. Des inondations qui pourraient entraîner "des pertes de récoltes, de biens matériels, en vies animales et humaines dans les localités exposées", prévient le directeur général de l'ANAM. Les zones inondées seraient aussi favorables à la prolifération des germes de maladies tels le choléra, le paludisme, la bilharziose (...).



Ces inondations n'excluent toutefois pas le risque de sécheresse "relativement longue" dans certaines localités. Cette sécheresse entraînerait le retard de croissance des cultures et des plantes fourragères, l'attaque des ennemis de la culture, notamment les chenilles, les sautériaux, les mauvaises herbes. Des maladies épidémiques aussi sont à redouter.



Des conseils utiles



Le directeur de la météorologie nationale formule quelques avis et conseils pour limiter les dommages que causerait cette situation. Si la publication des prévisions permettrait de réduire les risques, l'ANAM déconseille l'occupation anarchique des zones inondables. Elle conseille le renforcement des digues, le curage des caniveaux. Le renforcement de la veille et de la capacité des équipes de secours permettrait de réduire le risque de catastrophes naturelles est indispensable. Un site d'accueil des sinistrés est aussi à prévoir.



Face aux risques de sécheresse, l'Agence nationale de la météorologie conseille la culture des variétés supportant le déficit en eau. La faible quantité d'eau doit être gérée rationnellement. Le directeur de la météo nationale annonce la disponibilité des techniciens de son institution pour des orientations.