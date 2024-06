Tchad : des séchoirs solaires pour l'autonomie financière des femmes de Krim Krim

Après six jours de formation en techniques d'installation, d'entretien et d'utilisation des séchoirs solaires, enseignées par Magnama Solange, Directrice de PROMOSOL, les femmes ont reçu quatre séchoirs solaires.



Nodjilembaye Adèle, chef de service sociétal de la Coton Tchad SN, a affirmé que cette initiative vise à renforcer l'autonomie financière des femmes productrices de coton. Sabane Mille, superviseur chargé de la formation, a exprimé sa satisfaction et son intention de demander d'autres appuis pour les femmes des AV d'autres zones. La cérémonie de clôture s'est terminée par la remise de kits et une photo de famille.