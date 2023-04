AFRIQUE Tchad : des secteurs clés identifiés par la Banque Mondiale pour une croissance inclusive

Par Info Alwihda - 19 Avril 2023



La Banque Mondiale a publié en mars 2023, son diagnostic du secteur privé au Tchad. A cette occasion, elle appelle à mobiliser l’investissement privé pour une croissance inclusive.



Malgré les nombreux défis auxquels est confronté le Tchad, le pays dispose d'innombrables opportunités d'investissement dans des secteurs tels que l'élevage, les graines de sésame, la gomme arabique et la production de coton, selon le rapport.



Ces secteurs ou produits sont considérés comme offrant les plus grandes possibilités de succès commercial et d'impact sur le développement, évalués selon six critères : l'avantage comparatif révélé, l'évolution prévue de la demande mondiale, l'élasticité de l'emploi, les perspectives d'ajout de valeur au niveau national, les antécédents et l'intérêt du secteur privé et la résilience aux facteurs de fragilité tels que le changement climatique et la gouvernance politique.



Dans le secteur de l'élevage, le Tchad dispose d'un avantage comparatif important et bénéficie d'un marché régional en expansion. Le rapport souligne que ce secteur offre un potentiel important en termes d'ajout de valeur nationale dans la production de viande, de produits laitiers, de cuirs et de peaux. Toutefois, les exigences techniques sont très strictes, les abattoirs modernes ayant besoin à la fois d'une électricité fiable et d'une capacité importante.



Les investissements complémentaires dans l'élevage à grande échelle et dans des enclos garantissant un approvisionnement constant en bétail sont nécessaires pour exploiter les abattoirs de manière rentable. Dans le cas des graines de sésame et de la gomme arabique, le Tchad bénéficie également d'un avantage comparatif important. Les marchés mondiaux et régionaux de ces produits connaissent une croissance plus rapide que tout autre secteur.



Les exploitants agricoles ont progressivement abandonné la production de coton au profit du sésame, car les deux cultures utilisent des nutriments similaires et ne peuvent donc pas être cultivées sur les mêmes terres.



Avantage comparatif

Contrairement au coton, le commerce de la graine de sésame est décentralisé, ce qui signifie qu'elle est achetée par de multiples acheteurs et offre donc une plus grande probabilité de prix compétitifs. De plus, les négociants, les grossistes et les exportateurs de graines de sésame exportent généralement également de la gomme arabique, un autre produit pour lequel le Tchad a un avantage comparatif important.



Le coton est le produit d'exportation phare du Tchad depuis qu'il a été promu par le gouvernement colonial français au début du 20ème siècle, bien qu'aujourd'hui son importance soit moindre. Cependant, il reste un secteur important pour l'emploi et l'ajout de valeur nationale, selon le rapport.



Le diagnostic du secteur privé de la Banque Mondiale sur le Tchad montre que malgré les défis économiques, politiques et environnementaux, le pays a de grandes opportunités d'investissement dans certains secteurs clés tels que l'élevage, les graines de sésame, la gomme arabique et le coton.



Ces secteurs ont été identifiés en se basant sur six critères, notamment l'avantage comparatif révélé, l'évolution prévue de la demande mondiale, l'élasticité de l'emploi, les perspectives d'ajout de valeur au niveau national, les antécédents et l'intérêt du secteur privé, ainsi que la résilience aux facteurs de fragilité tels que le changement climatique et la gouvernance politique.



Ces secteurs offrent des possibilités d'investissement prometteuses pour les entreprises locales et étrangères. Cependant, il est important de noter que ces secteurs ont des exigences techniques et financières strictes qui doivent être prises en compte avant de se lancer dans un investissement.



Enfin, l'implication du secteur privé est cruciale pour une croissance économique inclusive et durable au Tchad. La Banque Mondiale appelle donc à la création de marchés au Tchad en mobilisant l'investissement privé pour une croissance inclusive et encourage les acteurs du secteur privé à explorer ces opportunités d'investissement dans ces secteurs clés.





