Tchad : des sensibilisations de masse sur la cohabitation éleveurs-agriculteurs

L'association Action tchadienne pour le développement des nomades (ADN) a organisé ce mercredi 16 janvier une campagne de sensibilisation de masse sur la cohabitation entre éleveurs et agriculteurs au marché hebdomadaire à bétail de Mongo, dans le Guéra.



De nombreux éleveurs et agriculteurs étaient réunis au marché à bétail. Le président de l'ADN, Bichara Ahmat Saleh a expliqué que les éleveurs nomades et les agriculteurs sont appelés à vivre ensemble. La scolarisation des filles a également été évoqué au cours de la campagne.



Les représentants d'éleveurs et d'agriculteurs se sont relayés pour sensibiliser le public sur l'importance de la cohabitation pacifique.



"Les éleveurs et les agriculteurs sont les acteurs du développement. Ils doivent prôner la paix pour que chaque tchadien bénéficie de l'intérêt de la 4ème République", a expliqué le préfet du département du Guéra, Abdelaziz Abdoulaye.