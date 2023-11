Tchad : des stratégies clés du génie militaire pour prévenir les inondations à N'Djamena

Cette mission, menée en collaboration avec l'Office du Génie Militaire et de la Production ainsi que les responsables des dix arrondissements de N'Djaména, a été chargée d'évaluer les travaux urgents nécessaires pour prévenir et combattre les inondations dans la ville.



Le rapport a révélé plusieurs points clés, notamment la nécessité de construire des systèmes d'évacuation des eaux et de remettre en état les stations de pompage. Il a aussi mis en lumière l'importance du curage du canal en V dans le 4ème arrondissement, ainsi que la nécessité de nettoyer les canalisations dans presque tous les arrondissements et de construire des digues et d'aménager les berges.



Selon ce rapport, si le gouvernement met en œuvre les travaux proposés, N'Djamena pourrait être épargnée des inondations durant la saison des pluies. La mission, débutée le 2 novembre, s'est achevée le 15 novembre 2023.