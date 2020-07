Tchad : des tracteurs mis à la disposition de groupements féminins pour renforcer la production

La Fondation pour l’assistance totale et intègre des mineurs miséreux (ATIMM), dans son engagement de lutter contre la famine et d'intervenir auprès des couches vulnérables, a mis mercredi, à la disposition du village Linia, un tracteur pour faciliter l'agriculture en cette saison pluvieuse.



Selon le secrétaire général de la Fondation, Abdelaziz Hissein Adiko, « aider une femme, c’est aider une nation ». Il s'est dit profondément ému par la mobilisation et la détermination des femmes de Linia.



"Vous êtes des femmes courageuses et la Fondation ATIMM est venue s’entretenir avec vous et écouter vos doléances", a-t-il affirmé.



"Il y a quelques temps, la Fondation ATIMM s’est lancée dans un combat contre la famine et la malnutrition chez les enfants. Ce combat a commencé par la distribution des vivres aux enfants vulnérables et orphelins. Aujourd’hui, nous lançons la campagne agricole", a indiqué Abdelaziz Hissein Adiko.