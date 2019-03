Tchad : des trafiquants d'enfants vers la Libye condamnés et transférés à Koro Toro

Le Tribunal de grande instance d'Ati, dans la province du Batha, a condamné vendredi dernier, plusieurs individus impliqués dans le trafic d'enfants vers la Libye. Les condamnés ont comparu au cours d'une audience correctionnelle.



Les prévenus ont été reconnus coupables d'avoir organisé des convoyages illégaux de voyageurs vers la Libye, notamment des mineurs. Il s'agit de quatre personnes dont un chauffeur, un commis de charge et deux complices accusés d'avoir tenté d'acheminer illégalement 11 personnes, dont la moitié des enfants, vers la Libye.



L'audience s'est ouverte en présence du gouverneur de la province du Batha, Alio Adoum Abdoulaye.



Des condamnations à de lourdes peines



Le président du Tribunal de grande instance d'Ati, Ali Youssouf Sebi, a rappelé que les dispositions de la loi interdisent strictement le voyage clandestin au delà des frontières nationales.



Le juge d'instruction, Nicolas Bayimi a expliqué que le phénomène de trafic de personnes et d'enlèvements d'enfants est devenu récurrent dans la province du Batha.



Le chauffeur, principal accusé, a été condamné à huit ans d'emprisonnement ferme, le commis de charge à 7 ans de prison ferme et les deux complices à 5 ans de prison ferme. La justice a ordonné la saisie du véhicule ayant servi au convoyage, au profit de l'Etat.



Le gouverneur de la province du Batha a estimé que cette décision judiciaire est un signal fort à l'endroit de tous les trafiquants d'enfants. "Ca donnera un exemple palpant pour que les autres s'arrêtent. On demande à tous les tchadiens d'aider les forces de défense et de sécurité pour que ce genre d'opérations puisse prendre fin", a-t-il relevé.



Ces condamnés ainsi que 15 autres personnes déjà condamnées pour les mêmes chefs d'accusation, seront transférés à la prison de Koro-Toro pour y purger leur peine.