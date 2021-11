Tchad : des travaux de réhabilitation des routes lancés à N'Djamena

Pour le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Patalet Geo, l’exécution de l’ensemble des travaux est confiée à l’entreprise SOGEA SATOM pour une durée de 8 mois. D’après lui, il est incontestable que les infrastructures routières permettent de stimuler les activités économiques et participent à la croissance de façon globale. Elles sont un frein au goulot d’étranglement de l’économie du pays qui est dans le tournant de son histoire.



Pour le représentant du premier ministre de transition, Acheikh Ibn Oumar, par ailleurs ministre d’État chargé de la réconciliation nationale et du dialogue social, le choc que le Tchad a subi avec la disparition tragique du Maréchal Idriss Deby Itno a amené les nouvelles autorités de la transition à accorder la priorité à des axes essentiels : la sécurité, la défense nationale, et l’amélioration du climat politique par le dialogue et la réconciliation.



Acheikh Ibn Oumar a aussi souligné que la vie des citoyens doit évidemment continuer, tandis que l’amélioration des conditions de vie et du travail doit se poursuivre, d’où la nécessité du gouvernement de redoubler d'efforts dans les domaines des infrastructures et des services sociaux.