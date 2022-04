Tchad : des travaux "en cours de finalisation" pour renforcer la production électrique à N'Djamena

Dr. Ali Orozi Sougui a échangé longuement avec le personnel de la SNE. Le personnel a expliqué les difficultés rencontrées notamment en cette période de canicule.



Peu après les échanges, le conseiller Dr. Ali Orozi Sougui et l’ensemble du personnel de la centrale électrique ont fait un tour d’horizon pour s’imprégner de ce qui se passe exactement à la SNE. Certains générateurs et bipower qui fournissent un certain nombre de mégawatts d'électricité connaissent des pannes d’une part, et parfois manquent des carburants d’autre part.



Le conseiller à l’énergie Dr. Ali Orozi Sougui a relevé que l’accès à l’énergie en permanence constitue l’un des vœux les plus absolus du président Mahamat Idriss Deby. Pour lui, cette situation ne laisse pas indifférent le président de la République.