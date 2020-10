Tchad : des victimes d'inondations acheminées vers le site de Toukra

Le nouveau site Trades de Toukra, aménagé pour accueillir des sinistrés d'inondations à N'Djamena, a accueilli dimanche une vague de 100 ménages qui étaient logés provisoirement au lycée de Walia.



Le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale a remis aux ménages des kits alimentaires et des non vivres.



L'opération qui consiste à libérer les salles de classes pour les élèves, s'est déroulée en présence du directeur général de la solidarité et du maire de 9ème arrondissement de la ville de N'Djamena.



Le lycée de Walia a accueilli au total 500 ménages qui ont tous quitté les lieux.



Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, a fait le déplacement pour constater l'effectivité de l'opération.