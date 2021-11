Tchad : descente des autorités à Miandoum suite à l'incendie dans un site pétrolier

Après quelques attentes dues aux prédispositions sécuritaires, le secrétaire général provincial et quelques membres de sa délégation ont eu droit à une visite guidée des cuves endommagées par l'incendie maîtrisée seulement ce matin par l’équipe technique de Koudalwa.



À l’issue de cette visite, Ngana Djékila, représentant le gouverneur nous a situé sur le mobile de ce déplacement. Pour lui, les causes de cet incendie ne sont pas connues jusqu'à présent.



Il déplore cette situation occasionnant une perte économique pour le pays et rassure que les analyses seront faites dans les jours à venir par les experts pour mesurer les diverses conséquences de ce phénomène sur la vie des populations environnantes de ce site.



Le secrétaire général provincial appelle les habitants des villages environnants de ce site à la retenue car pour lui, le calme est revenu.