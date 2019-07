Tchad : descente des autorités à l'abattoir d'Abéché, un comité d'urgence envisagé

Au lieu d'investir pour aménager l'abattoir, les autorités provinciales optent pour un nouveau site afin de construire un nouvel abattoir. L'objectif est d'épargner la population de tous les risques de maladie."On ne peut pas admettre que la santé publique soit menacée et que les partenaires de l'Etat restent indifférent", a estimé Mahamat Abdelkérim Ali.Il a appelé à la population à respecter les règles d'hygiène "puisqu'il s'agit de leur santé, laquelle préoccupe également les plus hautes autorités de la République".Dans l'attente de la phase transitoire, un comité d'urgence sera mis sur pied au courant de la semaine prochaine. Il permettra de réfléchir aux différents aspects techniques afin d'entamer un plaidoyer auprès des partenaires de l'Etat et trouver une solution "dans les tous prochains jours".Lire aussi :La négligence de la situation sanitaire dans les abattoirs peut s'avérer dangereuse pour les populations. Les activités dans les abattoirs exposent à de nombreux risques dont ceux biologiques de zoonoses (transmission de certaines maladies animales à l'homme), et le contact avec des agents biologiques pathogènes et des risques physiques particuliers.