Tchad : des conditions d'hygiène dangereuses à l'abattoir d'Abéché

TCHAD - A l'abattoir d'Abéché, la situation sanitaire inquiète les riverains. Une odeur nauséabonde se dégage depuis un certain temps et affecte les habitants du quartier Al Jazeera où se trouve l'abattoir. Les désagréments touchent également les étudiants de l'Université Adam Barka, située à Digueri, à près de 200 mètres des lieux.



Les conditions d'hygiène n'existent quasiment pas. Le déplacement de l'abattoir dans un autre site ne peut avoir lieu faute de moyens financiers.



Depuis trois mois, un camion de vidange est immobilisé, à la suite d'une panne, favorisant le développement de microbes. Il n'y a pas de moyens financiers pour le faire réparer, explique un travailleur rencontré vendredi matin.



"La population et les étudiants souffrent de cette situation à l'abattoir", ajoute-t-il, désespéré.



Pourtant, les responsables du service d'hygiène et d'assainissement de la ville pulvérisent les fosses avec des produits pour empêcher les odeurs, en vain.



Les quartiers qui entourent l'abattoir ne sont pas épargnés : Digueri, Apkodose, Al Amrié, Hilé Kinine, Ardal Habaîde et même le quartier Gouvernorat.



Lorsqu'il pleut, on assiste à un concert de mouches le jour, et de moustiques la nuit. Et cela n'est pas sans conséquences pour la santé humaine.