Tchad : un guide de bonne pratique pour les bouchers et producteurs de lait

Un atelier de validation des guides des bonnes pratiques d'hygiène du boucher, du producteur et du collecteur de lait, et du manuel d'inspection des abattoirs, s'est ouvert ce mercredi 27 mars à N'Djamena. Il s'inscrit dans le cadre du Projet d'appui aux chaines de valeur.



Les experts de la direction vétérinaire du ministère de l'Elevage et des Productions animales et du Projet d'appui aux chaines de valeur ont pris part à l'atelier afin de contribuer à l'élaboration d'un document visant à renforcer les compétences des acteurs de la filière viande et lait.



"Le guide de bonne pratique du boucher, du producteur et du collecteur de lait ainsi que le manuel des procédures d'inspection des structures d'abattages traduisent la volonté du département en charge de l'élevage à garantir une production saine de la viande et du lait pour les consommateurs et de booster à terme les exportations de la viande et autres produits dérivés", a déclaré Modobe Ngarbaroum, coordonnateur national du Projet d'appui aux chaines de valeur.



D'après le directeur général du ministère de l'Elevage et des Productions animales, Mahamat Guinde, "l'amélioration de la sécurité sanitaire des produits animaux et d'origine animale et aussi des chaines de valeur des systèmes de production pour la transformation de ces produits, offre non seulement les garanties dont ont besoin les consommateurs, mais également des perspectives d'accroissement significatives d'emplois dans le secteur et de la contribution à l'accroissement du PIB".



Le document permettra d'harmoniser les activités des produits dérivés de l'élevage. Des formations en faveur des acteurs de la filière viande et lait sont prévues dans le cadre du projet.