Tchad : détention de quinze jeunes pour le port de T-shirts arborant des drapeaux culturels à Abéché

Les jeunes ont été interrogés sur le but de leur week-end, et ont expliqué qu'ils n'étaient sortis que pour un week-end récréatif. Cependant, ils ont été arrêtés et emmenés au commissariat de la police pour enquête.



Selon un responsable du service d'enquête, les drapeaux culturels sont strictement interdits. Cependant, aucune décision n'a été prise pour interdire leur usage au niveau de la région, ce qui a suscité l'inquiétude des parents des jeunes détenus.



L'utilisation de drapeaux culturels lors de caravanes culturelles dans les régions est devenue courante au Tchad ces dernières années.