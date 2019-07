Tchad : deux femmes et un bébé de deux ans tués dans un accident

Un dramatique accident de la route dans la province du Ouaddaï. Deux femmes et un bébé de deux ans sont morts lundi soir à Dourling, un village situé à une vingtaine de kilomètres à l'Est d'Abéché.



Un véhicule transportant des passagers s'est retrouvé piégé dans un Ouadi après une forte pluie.



Au lieu de patienter, le temps de voir les eaux se dégager, le chauffeur s'est entêté pour traverser le Ouadi. Son véhicule a dérapé et a raté le pont qui était à peine visible.



Le véhicule s'est par la suite renversé sur les passagers, tuant les deux femmes et le bébé.