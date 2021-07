Tchad : deux groupes de l’Université polytechnique de Mongo incendiés en une semaine

Deux groupes électrogènes de l'Université polytechnique de Mongo (UPM) ont été incendiés, probablement par des individus mal intentionnés en l'intervalle d'une semaine.



La semaine dernière, un groupe électrogène d'une capacité de 50 Kva de marque Perkings a été incendié à l'Université Polytechnique de Mongo. Pourtant, il date d'à peine un ans. L'incendie a endommagé le générateur mais le moteur a résisté.



Un fait identique s'est produit hier nuit aux environs de 1h du matin. Le second groupe d'une capacité de 150 Kva de marque SDMO a été incendié. Il permet d'alimenter le campus et tous les bâtiments de l'université.



Le président de l'Université, Pr. Abakar Mahamat Tahir, se dit surpris de ce nouvel acte de vandalisme. Selon lui, depuis le matin, certaines activités sont à l'arrêt tels que les cours qui se font par vidéo-projection.



​Le premier groupe a été réparé avec des pièces de rechange car le moteur n'a pas été endommagé. Mais il ne peut pas alimenter tout l'établissement d'enseignement.



Des techniciens de la Société nationale d'électricité (SNE) ont procédé à un constat pour vérifier si un court-circuit serait en cause. La piste privilégiée est un incendie volontaire car les groupes étaient à l'arrêt au moment des faits.



Pr. Abakar Mahamat Tahir lance un appel de détresse à toutes les personnes de bonne volonté, les organisations et l'État.



Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances exactes et rechercher les auteurs éventuels de ces mystérieux incendies.