Tchad : deux hommes extraits de cellule et lynchés par la population à Mangalmé

Suite à cette information, les gendarmes ont rapidement intervenu et procédé à l'arrestation des deux individus armés. Toutefois, la situation a pris un tournant dramatique lorsque la population de Mangalmé s'est rassemblée et s'est dirigée vers la gendarmerie avec l'intention de libérer les suspects et de les attaquer.



La population a cassé la cellule et tué les deux individus. Les deux victimes baignent dans une marre de sang.



La veille, un agriculteur a été fusillé dans son champ non loin de Mangalmé. L'auteur des faits a pris la fuite.