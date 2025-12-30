Tchad : deux militaires et un jeune homme jugés pour vol de téléphones à N’Djamena

Un commandant de brigade et un militaire, tous deux détenus à la maison d’arrêt de Klessoum, ont comparu ce mardi 30 décembre pour vol de téléphones dans un lieu public, selon le témoignage d’une sentinelle présente sur les lieux.



Ce témoin affirme avoir assisté à la scène. Il explique que les deux hommes ont d’abord dupé un passant en lui demandant son téléphone portable pour passer un appel, profitant de la foule pour s’éclipser.



En revenant à la charge, le commandant aurait glissé sa main dans la poche de la victime pour lui dérober son appareil, pendant que son complice le dérangeait par des conversations. Surpris sur le fait, les deux individus ont été maîtrisés sur place par le témoin puis remis aux forces de l’ordre.



La victime affirme quant à elle reconnaître parfaitement les deux voleurs. Leur dossier a été renvoyé à une prochaine audience. Dans une autre affaire, un homme d’une vingtaine d’années, également incarcéré à Klessoum, a été déféré devant le tribunal de N’Djamena pour un vol aggravé de téléphone portable.



L’individu a reconnu les faits qui lui sont reprochés, notamment avoir escaladé un mur pour commettre son méfait. Le tribunal l’a condamné à un an de prison ferme.