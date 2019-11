Tchad : deux ministres à l'Est pour l'inauguration d'un barrage

Une délégation interministérielle composée de la ministre de la Formation professionnelle et des Petits métiers, Chamsal Houda Abakar Kadadé, et la ministre de la Femme, de la Protection de la petite enfance et de la Solidarité nationale, Djallal Ardjoune Khalil, est arrivée jeudi à Abéché.



La délégation a été accueilli à l'aéroport d'Abéché par le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou.



L'objectif du déplacement est d'inaugurer un barrage à Matar, au village Abougoudam.