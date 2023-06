Tchad : deux morts dans des violences à Djourouf Al Ahmar

Des violences ont entraîné la mort de deux personnes dans un village près d’Amdam, dans le département de Djourouf Al Ahmar, province du Ouaddaï.



C’était à la suite d’une mésentente entre un chef de canton et la population sur une proposition de succession.



En effet, 30 personnes ont été blessées dans les violences, et parmi les deux morts figurent un homme et une femme. « Le chef de canton n’a pas pris ses responsabilités.



Même le sous-préfet n’était pas au courant (…) Nous les avons réunis et réconciliés. La dia a été payée », a indiqué le préfet qui se félicite de la sagesse des uns et des autres pour résoudre le conflit.



Malgré la réconciliation, les auteurs devront répondre de leurs faits devant la justice, souligne le préfet. Par ailleurs, huit armes ont été saisies de part et d’autre.