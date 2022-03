Tchad : deux morts et huit blessés dans un accident de la route entre Doba et Péni

Un accident de circulation a fait deux morts et huit blessés ce 1er mars entre Doba et Péni dans la province du Logone Oriental.



Un véhicule 4x4 se rendait au marché de Péni lorsque l’une de ses roues a éclaté. Le conducteur a perdu le contrôle du volant et a fait un tonneau.



Les blessés ont été évacués à l’hôpital de Doba.



Dans la nuit du 27 février, un accident de circulation entre deux bus de transport de la même agence a fait 33 morts et une cinquantaine de blessés près de Mangalmé dans la province du Guera.



Plus de 2000 personnes meurent chaque année dans des accidents routiers au Tchad.