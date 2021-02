Tchad : deux morts et un blessé mardi dans une tentative d'évasion d'Amsinene

Deux détenus sont morts et un troisième a été blessé mardi, au cours du transfèrement des 2040 détenus de la maison d'arrêt d'Amsinene vers la nouvelle maison d'arrêt de Klessoum, a confirmé aujourd'hui le ministre de la Justice Djimet Arabi.



"Il y a eu des petites tracasseries. Au moment du transfèrement, il y a eu une petite émeute parce que les gens sont habitués à Amsinene. Ils ne veulent pas aller ailleurs. Certains ont tenté de s'évader. On déplore deux morts et un blessé", selon les explications du ministre.



Le ministre de la justice chargé des droits humains, Djimet Arabi, accompagné de ses collaborateurs, a visité jeudi la nouvelle maison d'arrêt de Klessoum, dans le cadre d'un suivi. La délégation a inspecté les différentes cellules de détention. Plusieurs doléances ont été formulées par les détenus.



Certains bagages des détenus n'ont pas encore été transférés mais seront progressivement acheminés. L'administration pénitentiaire a mis à disposition des détenus du matériel de couchage nécessaire.