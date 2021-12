Tchad : deux nouveaux bus réceptionnés pour les institutions universitaires de Sarh

Le Secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur, à la Recherche scientifique et à l'innovation, Mamadou Gana Boukar, a entamé le 14 décembre une tournée dans les institutions universitaires du Sud du pays. La mission vise à évaluer les activités académiques et échanger avec les responsables à différents niveaux sur le bon fonctionnement de ces institutions.



Les administrateurs de l'Université de Sarh, ceux de l'École normale supérieure de l'enseignement technique de Sarh ainsi que les partenaires sociaux (sections de SYNECS et de l'UNET) ont été reçus à tour de rôle.



À l'issue des rencontres, le secrétaire d'État a remis les clés de deux bus octroyés pour les institutions universitaires de Sarh au gouverneur du Moyen Chari, le général Ali Ahmat Akabach. Le gouverneur a ensuite remis les clés au représentant provincial du Centre national des oeuvres universitaires (CNOU). Ils ont plaidé pour la bonne gestion de ces engins destinés au transport des étudiants.