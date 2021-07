Tchad : deux pères de famille pris en otage au Mayo Kebbi Ouest

Ce sont au départ quatre personnes qui ont été enlevées par cinq hommes armés inconnu dans la nuit du mardi au mercredi 07 juillet 2021 dans le village Zavou, canton Lamé dans la province du Mayo Kebbi Ouest. Ces mauvais visiteurs ont fait irruption autour de 2h du matin chez les victimes pour les prendre contre le versement de rançons.



Les victimes sont Douzane Erathus, âgé de 64 ans, marié et père de 08 enfants, Signabe Padeuh Emmanuel, âgé de 53 ans, père de 8 enfants et les deux autres sont des jeunes hommes les nommés Djonsoubo Daniel, âgé de 22 ans, et Liheunbo Ernest, âgé de 18 ans, tous du même village.



Les ravisseurs ont pris la direction du Cameroun avec les otages avant de libérer deux parmi les quatre. Il s'agit de Douzane Erathus et Djonsoubo Daniel. La libération est faite après des négociations mais sans précision de la rançon à verser.



Les deux autres personnes ont été enchaînées et emmenées par les kidnappeurs en direction de la frontière camerounaise dans une forêt dense. Les agents de sécurité sont aux trousses des ravisseurs pour libérer les deux otages.



Les deux victimes sont Liheunbo Ernest et padeuh Emmanuel. Selon les sources locales, les personnes kidnappées disposent d'un peu de stock de maïs en magasin.



Depuis le début de l'année 2021, c'est le deuxième cas d'enlèvement de personnes contre rançons qui est signalé dans la province du Mayo Kebbi Ouest. Les premiers otages ont été libérés par les forces de l'ordre sous l'égide du gouverneur Hassan Saline sans versement de rançons. C'est toujours dans la sous-préfecture de Lamé.