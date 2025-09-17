Tchad : deux personnalités déchues de la nationalité pour "intelligences avec les puissances étrangères"

Par décret N°2300/PR/PM/MATD/2025 du 17 septembre 2025, Messieurs CHARFADINE GALMAYE SALEH et N'GUEBLA MAKAÏLA sont déchus de la nationalité Tchadienne.



Pour motifs : intelligences avec les puissances étrangères et activités incompatibles avec la qualité de citoyen Tchadien.