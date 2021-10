Tchad : deux responsables de la gendarmerie suspendus dans la province du Batha

Le gouverneur du Batha, Djimta Ben Dergon est en déplacement dans la localité du département du Fitri à la tête d'un détachement militaire pour maintenir l'ordre à la suite d'un conflit meurtrier qui a endeuillé des communautés.



Après avoir entendu différents responsables, le directeur de la gendarmerie a pris de mesures en suspendant le commandant de compagnie de la gendarmerie locale et son adjoint.



Deux communautés en conflit réconciliées



Les communautés Bilala et Oulad Rachid se sont réconciliées mercredi après un conflit qui a causé la mort d'une personne et fait des blessés dans le village Ab-Ragna, dans le département de Fitri.



Aussitôt arrivé le 13 octobre, le gouverneur Djimta Ben Dergon, accompagné du chef de mission du Conseil militaire de transition, le général de brigade Issakha Koty Yakhoub et du chef de la commission mixte de désarmement, le colonel Djougoun Abdelkrim, a présenté ses condoléances a la famille endeuillée.



La commission mixte de désarmement, présente dans la zone de conflit, a récupéré huit armes de guerre. Un procès-verbal de réconciliation a été signé par les deux communautés.