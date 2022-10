Tchad : distribution de cash et de nutriments aux ménages vulnérables au Batha

11.996 ménages, soit 71.976 bénéficiaires, recevront une ration de quatre mois en cash à hauteur de 1.007.664.000 Francs CFA. 3719 enfants de 6 à 23 mois et 3226 femmes enceintes et allaitantes issus de ces mêmes ménages recevront une ration de quatre mois en nutriments soit 166.68 tonnes.



Financé par l'USAID, le PAM et l'Union Européenne, le projet est mise en œuvre par l'ONG Moustagbal.



Pour le chef du sous-bureau du PAM à Ati, Issakha Souleymane, cet accompagnement montre clairement que les efforts sont alignés en vue d'apporter une réponse aux ménages pauvres et très pauvres pendant la période de soudure pour améliorer et renforcer la résilience de les communautés et mieux résister aux chocs.



Lançant la distribution, le secrétaire général de la province Abdelaziz Maï Mahamat a tout d'abord remercié l'ensemble des partenaires au développement du Tchad pour leur contribution combien précieuse dans la lutte contre la pauvreté.



Abdelaziz Maï Mahamat a souligné que cette assistance alimentaire vient à point nommé dans la mesure où l'assistance ciblée n'est délivrée qu'aux communautés les plus vulnérables.