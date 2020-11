Tchad : du matériel militaire acheminé au Borkou sur instruction du chef de l'État

Les militaires de la zone de défense et de sécurité n°7 du Borkou ont réceptionné vendredi matin des véhicules et équipements militaires, acheminés sur instruction du président de la République.



La réception du matériel a eu lieu en présence du secrétaire général de la province du Borkou, Abakar Hissein Didigui.



Le responsable provincial a remis les clés des véhicules et moyens de combat au commandant de la zone, le colonel Hono Mour Ebe. Il a assuré que les instructions du chef de l'État seront exécutés.



"Tout les malfrats qui circulent dans cette contrée seront appréhendés et répondront de leurs actes devant la justice", indique-t-il, ajoutant que ses frères d'armes braveront les épreuves afin d'instaurer l'autorité de l'État pour le bien-être des citoyens.



Après la remise officielle des équipements, le commandant de zone a tenu une assise avec les responsables militaires, en présence du secrétaire général de la province du Borkou. Plusieurs points de sécurité ont été mis sur pied.