Tchad : du matériel sportif offert à la Ligue de football de Sila par un ancien ministre

Une cérémonie de remise de matériel sportif à la Ligue de football de la province de Sila a eu lieu vendredi après-midi à Goz Beida, suite à un don de l'ancien ministre Abdelkérim Ahmadaye Bakhit et actuel président du Conseil économique, social et culturel. Plusieurs entraineurs et représentants d'équipes ont pris part à la remise.



Le don est composé entre autres de plusieurs ballons, maillots et paires de chaussures.



La cérémonie s'est déroulée en présence du maire 2ème adjoint de la ville de Goz Beida, Mahamat Adam Assoir et du président de la Ligue de Sila, Alkhali Hissein Kassar.



Le maire 2ème adjoint de la ville de Goz Beida, Mahamat Adam Assoir a demandé à la Ligue de Sila de bien gérer le matériel en fonction des besoins spécifiques des jeunes footballeurs de Sila.



Alkhali Hissein Kassar a remercié l'ancien ministre Abdelkérim Ahmadaye Bakhit pour cet appui aux jeunes footballeurs de Sila.



Le président de la Ligue a promis une bonne gestion du matériel. Il a demandé à tous les parents de Sila qui ont de la volonté, d'appuyer la Ligue afin de favoriser le bon développement du football.



Plusieurs entraineurs et dirigeants d'équipes ont reçu des ballons et des maillots. La cérémonie a ensuite pris fin avec une photo de famille.