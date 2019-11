Tchad : éducation, cohabitation et tolérance, le fort plaidoyer du Sultan du Ouaddaï

Le sultan du Dar Ouaddai, Cherif Abdelhadi Madhi s'est rendu ce vendredi 22 novembre 2019 à Abkar, un village situé à 85 km au sud-est d'Abéché. Il était accompagné dans son déplacement d'une forte délégation afin de rendre visite à la population.



L'objectif est de sensibiliser la population sur la question du vivre ensemble et de la cohabitation pacifique. Le sultan Cherif Abdelhadi Madhi a été accueilli sur plus d'un kilomètre par des chevaliers et des cris de joie de femmes.



La population de la sous préfecture d'Abkar est sortie massivement pour écouter le message de sa Majesté, Cherif Abdelhadi madhi. Dans la localité, c'est un vendredi pas comme les autres ; juste après l'accomplissement du devoir religieux, place à la résidence du chef de canton Abkar, Mahamat Saleh Ahmat Kikine.



Le secrétaire général du Conseil des affaires islamiques d'Abkar a invité la population à aider les autorités traditionnelles dans leur noble mission et à investir dans le monde rural pour contribuer au développement du Tchad.



Pour sa part, le représentant du Conseil supérieur des affaires islamiques du Ouaddai, cheikh Ibrahim Chekhadine a évoqué la question du vivre ensemble et l'importance de la cohabitation pacifique entre toutes les couches sociales. Pour lui, l'islam appelle à la paix, le pardon, la tolérance et non à la violence.



Ibrahim Chekhadine a demandé aux fils et filles de la localité de s'entraider, de valoriser la tradition et la culture du Ouaddai.



"Vous devez envoyer vos progénitures à l'école", a indiqué le sultan du Ouaddai, Cherif Abdelhadi madhi. Il a ajouté que "l'éducation est la clé du tout développement d'un pays."



Le sultan a promis de valoriser la culture et la tradition du Ouaddai en synergie avec les autorités traditionnelles et religieuses. Il a insisté sur l'éducation des enfants qui, selon lui, sont des futurs cadres du pays.



Avant de quitter le village Abkar, le sultan Cherif Abdelhadi Madhi est allé visiter le marre de Hamiya, un lieu sacré pour la population. Selon la population, cette marre est intarissable et tous les animaux viennent s'y abreuver.