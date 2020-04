Tchad : effondrement d'un château d'eau, la délégation de l'UE réagit

La délégation de l'Union européenne (UE) au Tchad a déclaré aujourd'hui avoir "appris avec stupeur et indignation l’écroulement lundi matin du château d’eau de Massakory dont elle a financé la construction.""Heureusement il ne semble pas y avoir eu de victimes. Ce château d'eau faisait partie de l'ambitieux projet "OMD" (Objectifs du millénaire pour le développement) assurant une desserte en eau potable aux habitants de Massakory, Guelendeng, Ati, Mangalmé, Beinamar et Danamadji", précise la délégation de l'UE dans une déclaration publiée sur sa page Facebook.Elle précise que "les travaux d'adduction en eau potable de Massakory se sont très rapidement caractérisés par d'importants retards. Ces travaux n'avaient pas encore pu être réceptionnés, même provisoirement, à la différence des autres sites du projet. De plus, depuis plus d'un an, des audits techniques menés à la demande de la DUE ont révélé de graves anomalies dans les travaux réalisés à Massakory."Avec son partenaire tchadien, la délégation de l'UE "mettra tout en œuvre pour savoir précisément ce qui s'est passé à Massakory et déterminer les responsabilités."