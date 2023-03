Tchad : élection des représentants des médias à la HAMA, 6 candidatures retenues sur 7 (Comité d'organisation)

La présidente du comité, Khadidja Mahamat Hissein, a rappelé qu'un appel à candidatures a été lancé le 22 février 2023 pour les postes suivants : représentant des médias publics, représentant des médias privés et représentant des techniciens de l'audiovisuel. Le comité a reçu sept candidatures, six ont été retenues et une n'a pas été retenue. Les candidatures retenues sont les suivantes :



Pour le compte des médias publics : Yaya Mahamat Moundet et Adoum Aboubakar Idriss.

Pour le compte des médias privés : Zara Mahamat Yacoub et Laoro Gondjé.

Pour le compte des techniciens de l'audiovisuel : Allazam El-hadj Issaka et Ahmat Adoum Bahar.



La présidente du comité d'organisation a précisé que les candidatures non retenues ont soixante-douze heures pour introduire une requête et que deux semaines leur seront accordées pour faire campagne. Les électeurs doivent être des journalistes ou des techniciens de l'audiovisuel et doivent présenter une carte professionnelle valide établie par la Haute Autorité des Médias et de l'Audiovisuel (HAMA), attestant de leur profession et de leur statut. Le vote se fera à bulletin secret. Trois urnes, chacune pour un corps (médias publics, médias privés et techniciens de l'audiovisuel), seront disposées dans la salle de la Maison des médias. Ainsi, chaque corps votera dans l'urne dédiée à son corps (public, privé ou technicien de l'audiovisuel).



Khadidja Mahamat Hissein a affirmé que les résultats de l'élection seront donnés le même jour par un huissier de justice dûment mandaté.