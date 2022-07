Tchad : élection des représentants du monde de la culture, le comité d'organisation s'explique

La sélection de 12 représentants issus de trois organisations artistiques et culturelles (UNOCAT, CONAT et CCAT) est contestée par certains artistes. Pour le comité d'organisation, les appels au boycott et les dénonciations sur d'éventuelles manipulations n'ont pas lieu d'être.



Le comité rappelle que les artistes sélectionnés remplissent les conditions et disposent de la carte artistique. Pour certains artistes, la possession de la carte artistique ne devrait pas être une condition obligatoire.



Le directeur général de la culture et du patrimoine Abdoulaye Babalé appelle les artistes qui contestent la nomination des 12 représentants à la HAMA à se rapprocher des organisations concernées pour d’amples informations.



Abdoulaye Babalé exhorte ceux qui ont des propositions pour la bonne marche à venir au ministère pour exprimer leurs préoccupations et recommandations. Il précise que le ministère de la Culture et du Patrimoine reste ouvert à tout dialogue et aux contributions, tout en invitant à la responsabilité et à la sagesse pour éviter des propos insolants.