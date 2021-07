Tchad : élections au sein de la section de Ndjamena de l’UNET

Les élections aux différents postes de l'Union nationale des Étudiants Tchadiens, section de N'Djamena ont débuté le 5 juillet dernier, dans les trois sites universitaires de la capitale tchadienne. Le comité d'organisation des élections a publié tard dans la nuit de lundi à mardi, les résultats provisoires. Ainsi, quelques candidats ont une longueur d'avance sur leurs adversaires.



Il s'agit du secrétaire exécutif Yaya Barkai Mahamat, du secrétaire exécutif adjoint Ngamsou Kepna Joseph, du chargé des bourses titulaire Mariam Hissein, du chargé des Bourses adjoint, Abdalhakim Abdoulaye, du chargé des affaires académiques et socio-culturelles titulaire Moussa Mahamat Eleck, du chargé des affaires académiques socio-culturelles adjoint, Abel-aziz Ahmat, du chargé des finances et matériels, Lol Moussa, et du chargé des affaires finances et matériels adjoint, Moubarak Issakha.



Ces résultats ne traduisent pas les réalités, estiment les adversaires. En attente d'un résultat définitif, le comité d'organisation des élections donne un délai de 24 heures pour le dépôt des requêtes.