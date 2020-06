Tchad : élévation à titre exceptionnel à des grades de Général de division

Au terme du décret n°1319 du 23 juin 2020, les Généraux des Forces Armées et de Sécurité dont les noms suivent sont élevés au grade et appellation de Général de Division à titre exceptionnel :



Général de Brigade DJONTAN MARCEL HOINATI ;

Général de Brigade MAHAMAT SOULEYMAN ALI.



Le décret est pris sur proposition du ministre délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre.