Tchad : elle risquait de perdre la vue, une fille sauvée grâce à la mobilisation

Aïcha Ibrahim Amadou, la petite fille âgée de neuf ans qui risquait de perdre la vue a été opérée jeudi avec succès à Abéché, suite au soutien de personnes de bonne volonté.Un appel avait été lancé le 20 février dernier par l'Organisation Humanitaire pour le Développement Social et Sanitaire (OHDSS)."Il reste encore l'oeil droit qui doit aussi subir une opération une fois que le premier œil opéré soit guéri", a indiqué l'OHDSS qui a remercié l'association Zilloul-Arch qui s'est déplacée de N'Djamena jusqu'à Abéché pour prendre en charge l'opération ophtalmologique des deux yeux de la fillette Aïcha."Nos remerciements vont à l'encontre de tous ceux qui, d'Abéché et de N'Djamena ont contribué moralement et financièrement pour que cette opération ait lieu", a ajouté l'OHDSS.L'hôpital régional d'Abéché et ses chirurgiens ont félicité la tache pour le déroulement avec succès de cette opération."C'est un effort considérable qu'on doit saluer. Comment imaginer que des gens qui viennent de si loin pour soutenir, contribuer non seulement à l'avenir de la fillette mais aussi à sa vie", s'est félicité l'OHDSS.