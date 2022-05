Tchad : elle se donne la mort pour échapper à un mariage forcé

Une adolescente a été retrouvée ce lundi 30 mai 2022, morte par pendaison. Suspendue au sommet d'un arbre, non loin du village Mirer, situé au nord à 35 km d'Am-Timan, dans le département de Bahr-Azoum, province du Salamat.



Le préfet dudit département, Mahamat Saleh Ahmat, accompagné du procureur de la République et de quelques responsables en charge de l'ordre et de la sécurité, a fait le déplacement sur le lieu pour faire la constatation de cet acte tragique.



Selon les autorités, cette adolescente s'est suicidée à cause des pressions subies de la part de ses parents, et de son époux, suite à un mariage qualifié de « précoce et forcé ». En effet, elle est mariée à un homme vivant au Soudan et qu'elle n'a jamais connu.



Lorsque ce dernier est venu pour la première fois au village, il y a quelques mois, elle a fui vers le village Adileba, à une vingtaine de kilomètres. Son époux avait accusé un jeune homme de son village, de complicité avec l'adolescente. L'affaire est traitée devant la police.



Le commissaire ayant constaté la fille mineure (13 ou 14 ans selon lui), a interdit à son mari, de ne s'approcher d'elle que lorsqu'elle aura atteint l'âge de 18 ans. Décision que l'époux n'a pas effectivement appliquée.



Ce dimanche 29 mai 2022, la jeune femme a fui la maison pour aller se faire tuer par pendaison. Elle est retrouvée ce lundi matin, 30 mai, suspendue très haut entre les branches d'un arbre du village.