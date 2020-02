Tchad : en marge des élections, la LTDH mise sur un monitoring efficace des médias

La Ligue tchadienne des droits de l'Homme a lancé vendredi à N'Djamena un atelier de formation des agents des médias sur le monitoring électoral, auquel prennent part plusieurs journalistes.



Le représentant de la Haute autorité des médias et de l'audiovisuel (HAMA), Abdoulaye Adam Atimer, a souligné que son institution est un acteur clé eu égard à son rôle de réglementation des activités médiatiques. Il a précisé que cette formation va renforcer les capacités de la presse et constituera un acquis indéniable pour le renforcement des capacités journalistes.



Face à une presse tchadienne "en proie aux difficultés de tout ordre, notamment le déficit de professionnalisme, la précarité et toutes les dérives qui la caractérisent", le représentant de la HAMA a indiqué que "nous avons besoin d'une presse citoyenne, responsable, qui informe objectivement, en toute neutralité. Une presse qui respecte les fondements du journalisme."



A quelques mois des élections législatives et communales, l'atelier permet de mettre en lumière plusieurs thème clés : "démocratie et élections", "cadre sociopolitique et juridique de élections", "rôle de la presse dans l'édification du processus électoral", "le monitoring électoral", "observation et couverture des élections", "partage d'expérience", "fraude et contentieux électoral".



Doumla Laurent Hibra, gestionnaire de projet à la LTDH, estime que le journaliste joue un rôle très important dans le processus électoral. "Il faut que le journaliste soit à même de donner des informations fiables de nature à amener la population à participer de manière efficiente au processus électoral, parce que si le journaliste n'a pas les informations nécessaires, il risque de donner des informations erronées", explique-t-il.



Le représentant de la HAMA, Abdoulaye Adam Atimer, a également rappelé l'importance de se focaliser sur l'outillage des médias car ce sont eux qui vont délivrer l'information en période électorale. Selon lui, la qualité de l'information le jour J contribuera au bon déroulement des élections et au renforcement de la démocratie.



L'atelier prend fin demain.