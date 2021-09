Tchad : en séjour dans l’Ennedi Est, le président du CMT appelle au respect de l’autorité de l’État

Le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby, poursuit son séjour dans l’Ennedi Est. Il s’est entretenu avec les autorités civiles et militaires ainsi que les leaders religieux.



Au menu de cette rencontre, le devenir du Tchad qui passe par l’engagement de tous et le respect de l’autorité de l’État, explique la Présidence.



Pour le général Mahamat Idriss Deby, la mort héroïque du Maréchal du Tchad et la courageuse décision pour la mise sur pied du CMT afin de préserver la paix et l’unité du pays ont une valeur patriotique sans égale et doivent transcender les âges. A cet égard, le président de la République appelle chaque citoyen à jouer sa partition en cas de menace sur la paix et l’unité du pays.



Au sujet du devenir de la nation et sa prospérité, le chef de l’État ne voit d’autres alternatives que l’amour de la patrie, le respect de l’autorité de l’Etat et le travail bien fait. Aussi, a-t-il instruit les autorités provinciales, à tous les niveaux, de mettre un point d’orgue sur le respect de l’autorité de l’Etat et le travail bien fait.



Le gouvernement, a-t-il dit, poursuivra tous les chantiers de développement en cours et appuiera l’administration déconcentrée dans la limite de ses possibilités pour le bien-être des citoyens.



Cette adresse du chef de l’Etat aux autorités provinciales de l’Ennedi-Est vaut invite pour les autorités des 23 provinces que compte le pays. Car a-t-il conclu, le moment viendra pour des échanges formelles avec les autorités de toutes les provinces.