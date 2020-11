Tchad : enfant de 12 ans égorgé par un marabout, trois arrestations dont une femme

Le porte-parole de la Police nationale, le commissaire Paul Manga, a annoncé jeudi l'arrestation de trois individus dont une femme, tous soupçonnés d'être impliqués dans l'assassinat tragique d'un enfant de 12 ans.



Il s'agit de Ahmat Hissein Aguid, Achta Igregua Mahamat et Mahamat Saleh Mardo. Le groupe a été appréhendé par la police nationale pour homicide volontaire commis le 9 novembre 2020 au quartier Diguel Dinguessou à N'Djamena.



"Ahmat Hissein Aguid qui prétend être marabout, sur instruction de Achta, a égorgé le petit Hamdan Ali âgé de 12 ans. Un enfant muhadjirine comme on le dit, quelqu'un qui fréquente l'école coranique", explique le commissaire Paul Manga.



La femme a "enlevé les yeux de l'enfant". Les individus ont ensuite "mis le corps dans un sac" qui a été "gardé chez Achat jusqu'à la découverte suite à l'odeur".



"Lorsque la police a appris l'information, elle a mené l'enquête", précise-t-il. Selon le commissaire Paul Manga, la femme du groupe est "le chef d'orchestre" de l'assassinat.



Le 9ème substitut du procureur, Wambel Assoucia Ngueli, a instruit les unités chargées des procédures judiciaires de procéder immédiatement à leur audition pour qu'ils soient rapidement déférés au parquet et "recevoir le sort qu'ils méritent suivant les actes qu'ils ont posé".



"Ces individus s'organisent en bande organisée pour commettre ces différentes infractions", dénonce Wambel Assoucia Ngueli.