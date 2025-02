Tchad : enquête sur l’assassinat de Abakar Gouchoulay, le Premier ministre félicite 4 policiers

« C'est avec une immense satisfaction que je tiens à vous adresser mes vives félicitations, pour le travail remarquable que vous avez accompli en diligentant avec célérité et succès l'enquête concernant l'assassinat de Abakar Mahamat Tahir Gouchoulay, dans la nuit du 07 au 08 février 2025, à N'Djamena.

Votre détermination et votre professionnalisme ont été essentiels dans la résolution rapide de cette affaire qui a troublé fortement l'ordre public et soulevé l'indignation de la communauté tchadienne dans son ensemble.

Grâce à votre engagement sans faille, la vérité a pu rapidement être mise en lumière : apportant ainsi un certain apaisement à la famille de la victime et à l'ensemble de l'opinion nationale.

Votre dévouement à la sécurité des citoyens et votre capacité à mener à bien des enquêtes complexes, symbolisent les valeurs d'intégrité et de compétence que nous attendons de nos forces de police. Vous êtes un exemple à suivre pour tous vos collègues et un atout précieux pour l'ensemble du corps.

Je vous encourage à continuer sur cette voie d'excellence et du sens aigu du devoir, et à maintenir cet esprit de responsabilité et de justice qui honore non seulement votre fonction, mais aussi notre pays tout entier. »



Telle est la quintessence de la lettre de félicitation adressée le 19 février 2025, par le Premier ministre Amb. Allah Maye Halina, les fonctionnaires de police Hamid Banda Ardane, Tahir Kissine Sougour, Youssouf Charfadine Kembe et Sabour Mahamat Ourouga.