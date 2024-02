Tchad : entre continuité des cours et observance de la grève au 5e arrondissement de N'Djamena

Dans le cadre de la grève lancée par le Syndicat des Enseignants du Tchad (SET), les réactions des enseignants au 5ème Arrondissement divergent significativement. Au Lycée Bilingue d'Am-riguebé, les cours se poursuivent normalement, les enseignants ayant décidé, en accord avec la Proviseure Madame Hassan, née Fatimé Koutou, de privilégier l'avenir des élèves.



En revanche, à l'école primaire d'Am-riguebé, la grève est pleinement observée. La situation diffère également au Lycée Champs de Fils où les cours continuent sans interruption. Le Lycée d'Application Littéraire suit cette même tendance, avec le Censeur Brahim Sadadine Hassan précisant leur affiliation au Comité de crise, et non au SET.



Le G.E.G Arabe Al-Salam, quant à lui, respecte strictement les consignes de grève. Cette action a été initiée par le SET en réponse à l'augmentation des prix du carburant et à la mise en œuvre tardive du pacte social triennal.