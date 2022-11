Tchad : équipement informatique à l’université de N’Djamena, une denrée rare

Beaucoup d’étudiants ne disposent pas d'un ordinateur personnel et d'une salle d'informatique. Cependant, ils font les cours d'informatique, sans toucher au clavier, ni regarder l'écran d'un ordinateur.



À l'ère du numérique, et avec l'application du système LMD (licence-master-doctorat), l'étudiant n'a pas accès au matériel informatique. Comment peut-on expliquer ce manquement à l'ère numérique, où l'étudiant est censé faire parfois des cours en ligne ? C’est l'un des éléments qui met en péril la réussite des étudiants, contrairement aux étudiants d'ailleurs. Car, l’analphabète du 21ème siècle est celui qui ne sait pas manipuler un ordinateur, dit-on.



À l'université de N’Djamena, chaque département se trouve limitée par les équipements informatiques. Les uns disposent de salle d'informatique mais les ordinateurs sont en nombre insuffisant. Contrairement aux autres qui ne disposent d'aucune salle d'informatique. De ce fait, les travaux pratiques en informatique semblent être d’un avenir lointain. Tout porte à croire que les préoccupations de la communauté universitaire ne sont pas celles de l'État. Sinon à l'ère numérique, on doit songer au projet d’un étudiant, un ordinateur.



Selon Zara Yacoub, étudiant en licence 1 au département des sciences et techniques de l'information et de la communication, « nous avons 20 h de cours d'informatique théorie sans pratique, cela est dû au manque d’ordinateurs. Il a fallu faire recours au centre culturel Koulsy Lamko de la compagnie Hadre Dounia, pour toucher aux claviers de l'ordinateur ».



Beboh Emmanuel, étudiant à la faculté de Farcha, se plaint de la situation : « la question des travaux pratiques en informatique cause de réels problèmes, des ordinateurs sont en nombre insuffisant et en plus, la majorité des étudiants n'ont pas d’ordinateurs portables ». Une situation qui interpelle les autorités en charge de l'enseignement supérieur.



À l'heure actuelle, on ne peut pas mettre sur le marché de l’emploi un diplômé sans aucune notion informatique. Le mieux est d'encourager les étudiants en les équipant de mini-ordinateurs portables, comme prix d'excellence. C'est avec cela que l'on arrivera à parler des étudiants modernes.