Tchad et Émirats Arabes Unis renforcent leur coopération sur l'environnement

Le Ministre tchadien de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, M. Hassan Bakhit Djamous, accompagné de l'Ambassadeur du Tchad aux Émirats Arabes Unis, Son Excellence Oumar Teguen Idibei Berde, a rencontré la Ministre Émiratie du Changement climatique et de l’Environnement, Dr. Amna Bint Abdullah Al Dahak.:
L'objectif principal de cette rencontre était de renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines cruciaux :
- La lutte contre le changement climatique.
- La préservation de la biodiversité.
- Le développement durable.