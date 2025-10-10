Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad et Émirats Arabes Unis renforcent leur coopération sur l'environnement


Alwihda Info | Par - 11 Octobre 2025


En marge du Congrès mondial pour la conservation de la nature 2025 à Abu Dhabi, le Tchad et les Émirats Arabes Unis ont tenu une audience bilatérale centrée sur les défis environnementaux.


Tchad et Émirats Arabes Unis renforcent leur coopération sur l'environnement



  Le Ministre tchadien de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, M. Hassan Bakhit Djamous, accompagné de l'Ambassadeur du Tchad aux Émirats Arabes Unis, Son Excellence Oumar Teguen Idibei Berde, a rencontré la Ministre Émiratie du Changement climatique et de l’Environnement, Dr. Amna Bint Abdullah Al Dahak.:

 
L'objectif principal de cette rencontre était de renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines cruciaux :
  • La lutte contre le changement climatique.
  • La préservation de la biodiversité.
  • Le développement durable.
Un Mémorandum d’Entente est prévu pour être signé prochainement, visant à faciliter le partage d'expériences sur la protection de l'environnement et la gestion des aires protégées.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


