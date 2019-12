Tchad - état d'urgence : "Nous n'allons pas baisser les bras", ministre Communication

Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Oumar Yaya Hissein, a indiqué samedi, au cours d'une rencontre d'évaluation sur le bilan de l'état d'urgence après trois mois d'instauration, que "la mission régalienne de l'Etat c'est d'assurer l'intégrité du territoire. Ça n'a pas commencé seulement avec l'état d'urgence."



"Le ministre (de la défense, Ndlr) l'a dit que nous avons cette opportunité d'état d'urgence dans ces provinces mais ce n'est pas pour nous une occasion pour délaisser les autres provinces. La mission va continuer. La sécurité et la paix vont être assurées dans toutes les provinces. Nous maintenons le cap, cela veut dire que nous allons continuer à travailler dans les deux provinces mais aussi dans toutes les provinces du Tchad car la sécurité, n'a pas de prix, la paix n'a pas de prix", a expliqué Oumar Yaya Hissein.



Selon lui, "l'Etat assure régulièrement sa fonction régalienne et va continuer à assurer la sécurité au niveau de tout le territoire national et assurer l'ordre et la sécurité au niveau de nos populations".



"Notre souhait c'est toujours de promouvoir le vivre-ensemble, la cohésion pacifique entre les communautés. Nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer à rester vigilants, nous allons travailler dans le sens à ce que les provinces soient sécurisées et que toutes les provinces vivent en paix", a ajouté le ministre de la Communication.