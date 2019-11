Tchad : état d'urgence et droits humains, "ne donnez pas d'occasion" (ministre défense à l'armée)

"Il faut avoir le courage, si un soldat ne se comporte pas bien, sortez-le de l'équipe"



Au cours de la réunion avec des officiers de l'armée, le ministre a donné des orientations pour que la dignité de l'être humain soit respectée, a constaté Alwihda Info. "Un autre point que je veux évoquer, surtout les chefs, nous sommes dans un pays démocratique et dans un pays où nous respectons la dignité de l'être humain. Depuis le début de l'état d'urgence, il y a des gens mal intentionnés. Si notre travail ne se déroule pas bien, ça va nous salir. Votre travail, faites-le comme vous êtes entrain de le faire, avec plus d'engagement, mais ne donnez pas d'occasion à ce que les gens disent que tel militaire a violenté tel civil. Surtout les chefs de secteur, il faut veiller à ça car un oignon pourri peut détériorer tout un sac d'oignons", a déclaré le ministre Mahamat Abali Salah à Goz Beida, lors de la rencontre.



Selon lui, "il faut avoir le courage, si un soldat ne se comporte pas bien, sortez-le de l'équipe. Mais ce n'est pas pour dire que votre travail ne se déroule pas bien. Votre travail se déroule bien. Vous avez réussi à 100%, surtout sur l'aspect du désarmement. Les autres aspects, le gouverneur va me confirmer que notre objectif premier de ramener la paix se poursuit."



Le ministre a expliqué que la contribution des autorités traditionnelles va se maintenir. "L'état d'urgence, c'est un processus mais il faut maintenir l'autorité de l'Etat, le désarmement va être pour toujours. Nous on va soutenir le gouverneur avec des hommes et des moyens, même à la fin de l'état d'urgence, pour que cette mission de désarmement continue pendant des années parceque c'est ça votre mission" a-t-il souligné.



Mahamat Abali Salah a également expliqué avoir pris note des préoccupations du gouverneur de la province de Sila, Kedallah Younous Hamidi qui a exprimé le souhait d'une prolongation de l'état d'urgence jusqu'à avril 2020. "Je pense que c'est une préoccupation légitime et nous le prenons en compte. Merci, mille fois merci, Moral et bravo", a réagit le ministre en charge de la défense.