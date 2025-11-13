Alwihda Info
TCHAD

Tchad : examen des différents projets de l'association Bet Al-Nadjah en cours à Moundou


Alwihda Info | Par Golmem Ali - 13 Novembre 2025



Une délégation composée du président du conseil d'administration, du directeur général et du secrétaire général est à Moundou où elle a évalué le dispositif de l'association Bet Al-Nadjah.

Cette mission a pour but d'examiner de près l'impact des différents projets en cours dans la province. Installée à Moundou en 2023, l’association Bet Al-Nadja met en œuvre deux principaux projets notamment le Programme d’Entreprenariat Agroalimentaire (PEA) financé par l’Union Européenne et le projet Jeunesse vers un Emploi Durable (JED) financé par l’Agence Française de Développement.

La mission a eu à rencontrer les autorités locales, les équipes de terrain ainsi que les bénéficiaires des projets. Le président du Conseil d'administration dit constaté avec satisfaction l'évolution positive des projets sur le terrain et l'impact qu'ils ont eu sur la communauté locale.

Il s'est réjoui de l'évolution positive des activités mises en œuvre à Moundou, a salué la collaboration des autorités locales à divers niveaux, et a grandement facilité les actions sur le terrain. Créée en 2014, l’association Bet Al-Nadjah a pour objectif principal d’appuyer l’Etat tTchadien dans la lutte contre le chômage des jeunes et des femmes au Tchad. Bet Al-Nadjah a mis en place des dispositifs d’accompagnement des porteurs de projets en création.

Il s’agit notamment de la Maison de la Petite Entreprise (MPE), d’Intégrer l’Information Technologique (HUB-IT), de Prêt d’Honneur (PH) et de Chèque Service-Tchad (CS-T). L’association Bet Al-Nadjah est présente à N’Djamena, Mongo, Moundou, Doba, Koumra et Sarh.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
